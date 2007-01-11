Донецкие шахтеры остались самостоятельными и удовлетворенными

В результате достигнутого компромисса между Минуглепромом и профсоюзом шахтоуправления "Донбасс" горняки сегодня прекращают забастовку. Об этом сообщил председатель комитета Независимого профсоюза горняков Украины в шахтоуправлении "Донбасс" Валерий БОГАТИЩЕВ.

По его словам, он удовлетворен решением министра угольной промышленности Сергея ТУЛУБА, в результате которого "между бастующими шахтерами и министерством достигнут компромисс".

"Мы достигли положительного результата. Министр уже подписал протокол согласования наших требований. То, что наработала рабочая группа, министерство удовлетворило", - сказал В.БОГАТИЩЕВ. При этом он особо подчеркнул, что "главное, что у нас остается самостоятельность".

Лидер профкома также заметил, что в шахтоуправлении "удовлетворены достигнутыми договоренностями".

В.БОГАТИЩЕВ также подтвердил, что сегодня с 16 часов шахты шахтоуправления "Донбасс" выходят из забастовки и приступают к работе.

Как сообщал УНИАН, утром 9 января трудовые коллективы трех шахт шахтоуправления "Донбасс" в Донецке объявили бессрочную забастовку. Они выдвинули требования по 9 пунктам, главные из которых - полная юридическая самостоятельность предприятия; возвращение в полном объеме 16,7 млн. гривен за технический кредит и процентов банку за использование кредита; возвращение госдотаций в размере 1,7 млн. гривен за декабрь 2006 года, а также "прекращение экономический блокады шеститысячного коллектива".

С целью разрешения сложившейся в шахтоуправлении ситуации Минуглепром создал специальную рабочую группу во главе с замминистра Юрием ЗЮКОВЫМ, которая 10 января прибыла в Донецкую область и провела заседание в шахтоуправлении.

11 января рабочая группа вместе с представителями шахтоуправления прибыла в Киев, где был достигнут компромисс между министерством и бастующими и принято решение о прекращении забастовки.