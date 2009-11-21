С понедельника карантин прекратится лишь в трех районах Закарпатья

Лишь в трех районах Закарпатья с понедельника прекращается карантин. Об этом сегодня УНИАН сообщили в управлении информации и связей с общественностью Закарпатской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, с понедельника, 23 ноября, учебно-воспитательный процесс начинают в Береговском, Великоберезнянском и Воловецком районах. Такое решение приняли на заседании чрезвычайной противоэпидемической комиссии при Закарпатской облгосадминистрации, на которой решался вопрос продления или окончания карантина в учебно-воспитательных заведениях области.

Вместе с тем, в Ужгороде, Виноградовском, Межгорском, Мукачевском, Тячевском, Ужгородском районах ограничительные мероприятия продлятся до 25 ноября. В Мукачеве, Хустском, Иршавском и Раховском районах карантин продлен до 27 ноября.

В сообщении также отмечается, что в Берегове, Свалявском, Перечинском районах вопросы целесообразности продления карантина рассмотрят на заседаниях чрезвычайной противоэпидемической комиссии 22-23 ноября.

В целом, как отмечалось во время заседания комиссии, по сравнению с первой декадой эпидемии в Закарпатской области зафиксирован незначительный рост количества больных острыми респираторными инфекциями и гриппом. За весь период эпидосложнения в заведения здравоохранения обратились 50 тыс. 235 человек. Показатель заболеваемости в расчете на 10 тысяч населения составляет 405,2.

С начала эпидемии госпитализированы 3323 человека.

Также на заседании комиссии сообщили, что с начала эпидемии заболели 723 медработника. Количество выписанных из больниц взрослых с начала эпидемии составляет 1055 человек. Пока в реанимации - 11 закарпатцев, на искусственной вентиляции легких – трое. С начала эпидемии умерли девять взрослых.

В Закарпатье на сегодняшний день не диагностирован ни один случай заболевания гриппом А/H1N1.