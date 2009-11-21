В Черном море единственная боеспособная подлодка ЧФ РФ подала SOS

Ночью с 20 на 21 ноября на борту единственной на сегодня боеспособной подводной лодки Черноморского флота Российской Федерации “Алроса” произошла внештатная ситуация.

Об этом УНИАН сообщил источник в штабе Черноморского флота России в Севастополе.

По уточненной информации военно-экспертного издания «Флот2017», после того, как команда подводной лодки не смогла самостоятельно решить проблему, судно в 8.05 утра 21 ноября подало сигнал SOS.

Подробности ЧП на данный момент неизвестны.

В это время подводная лодка находилась на расстоянии в 150 км от Сухуми (Абхазия).

Следует отметить, что заявку на выход в море подводной лодки “Алроса” командование ЧФ РФ украинской стороне не предоставляло.

Для решения внештатной ситуации на российской подводной лодке срочно были направлены два самолета «Ан» и один Б-12 Черноморского флота РФ.

Спустя некоторое время российская сторона заявила, что “Алроса” выполняет учебно-боевые задания в упомянутом районе. Ни о каких происшествиях на подводной лодке не сообщалось.

Подводная лодка «Алроса» входит в состав сил постоянной готовности Черноморского флота.

*** Дизель-электрическая подводная лодка проекта 877В «Алроса» входит в состав 247-й отдельного дивизиона подводных лодок Черноморского флота России. В составе дивизиона, кроме «Алросы», - также подводная лодка Б-380, находящаяся на ремонте в Севастополе. Таким образом, субмарина «Алроса» на сегодня – единственная боеспособная подводная лодка на Черноморском флоте РФ.

Тактико-технические данные субмарины:

Водоизмещение (надводное/подводное): 2300/3950 т.

Размеры: длина - 76,2 м, ширина - 9,9 м, осадка 6,2 м.

Скорость хода (надводная/подводная): 10/17 узлов.

Силовая установка: 2 дизеля, электромоторы - 5000 и 130 л.с.

Дальность плавания: 400 миль в подводном положении, 6000 миль в надводном положении.

Вооружение: шесть 533-мм носовых торпедных аппаратов, 18 торпед, ПЗРК "Игла".

Глубина погружения: рабочая – 240 м, предельная – 300 м.

Экипаж: 52 чел.