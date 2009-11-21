Херсонским студентам предлагают звонить на "холодную линию"

В Херсоне инициативная группа молодежи "Разумный народ" открывает "холодную линию" для преподавателей и студентов учебных заведений областного центра, с помощью которой можно будет сообщить о температурном режиме в учебном заведении.

По мнению организаторов акции, данная линия поможет оперативно реагировать городским властям Херсона на неадекватный температурный режим в учебных заведениях города и, соответственно, снизить количество больных простудными заболеваниями среди молодежи.

В частности, любой студент, учащийся или преподаватель может анонимно сообщить о том, в каком учебном заведении и в какой аудитории невозможно учиться, если температура в аудитории слишком низкая.

Открытие «холодной линии» приурочено к окончанию трехнедельного карантина в школах и вузах Херсона.

В то же время, организаторы линии не сообщают как именно они планируют взаимодействовать с мэрией по поступившим фактам холода в аудиториях