Грабитель АЗС еще и пытался отобрать автомобиль у милиционера

Вчера в Харькове был задержан мужчина, который после ограбления АЗС пытался отобрать автомобиль у сотрудника милиции.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.

По данным ДСО, 20 ноября на территории автозаправочной станции в помещение магазина вошел неизвестный. Он под угрозой пистолета отобрал у кассира АЗС 8 тыс. грн. выручки и мобильный телефон, после чего вышел на улицу и, угрожая оружием, пытался завладеть личным автомобилем сотрудника милиции, который был на службе в гражданской одежде и случайно заехал на заправку. Последний, применив приемы рукопашного боя, отобрал у злоумышленника пистолет, и задержал правонарушителя. Похищенное изъято.