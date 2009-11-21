Братислава оказала Киеву гуманитарную помощь

Киев получил от города-побратима Братиславы гуманитарную помощь в виде лекарств от простуды и жаропонижающих препаратов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной горгосадминистрации, партию лекарств вчера передал заместителю председателя КГГА Сергею РУДЫКУ секретарь Посольства Словацкой Республики в Украине Петер КИЦ.

По словам С.РУДЫКА, на обращение столичного мэра к городам-побратимам уже откликнулись Варшава, Таллин, Тбилиси, подтвердил готовность оказать помощь Сеул и другие города. Сейчас ведутся переговоры еще с более чем 20 городами о предоставлении столице Украины гуманитарной помощи.