Братислава оказала Киеву гуманитарную помощь
05:22, 21 ноября 2009Общество
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Откликнулись Варшава, Таллин, Тбилиси, Сеул
Киев получил от города-побратима Братиславы гуманитарную помощь в виде лекарств от простуды и жаропонижающих препаратов.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной горгосадминистрации, партию лекарств вчера передал заместителю председателя КГГА Сергею РУДЫКУ секретарь Посольства Словацкой Республики в Украине Петер КИЦ.
По словам С.РУДЫКА, на обращение столичного мэра к городам-побратимам уже откликнулись Варшава, Таллин, Тбилиси, подтвердил готовность оказать помощь Сеул и другие города. Сейчас ведутся переговоры еще с более чем 20 городами о предоставлении столице Украины гуманитарной помощи.
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