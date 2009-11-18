Обычный грипп может защитить от «свиного»?

Люди, несколько раз болевшие обычным гриппом или же несколько раз проходившие вакцинацию, возможно, в некоторой степени защищены от вируса свиного гриппа, сообщили американские исследователи. Об этом сообщает Reuters.

Они нашли доказательство того, что иммунная система человека может частично распознавать вирус H1N1, который в чем-то все же схож с сезонными вирусами гриппа.

«Свиной грипп немного похож на обыкновенный грипп, что может говорить о том, что у человека уже есть частичный иммунитет против него. Возможно, это может сделать заболевание менее тяжелым среди основной массы населения, чем предполагалось ранее», - сказал Алессандро СЕТТЕ, глава Центра инфекционных заболеваний в Калифорнии.

Исследование также может помочь объяснить, почему многие пожилые люди не так тяжело переносят это заболевание, сообщила Эллисон ДЕКХАТ-АВГУСТИН из Национального института по изучению аллергических и инфекционных заболеваний.

«У взрослых может быть частичный иммунитет против H1N1», - сказала она.