Под Ровно открыта повстанческая землянка-музей

Первую в Ровенской области повстанческую землянку-музей открыли недалеко от Ровно - в селе Бабий Гощанского района.

Как передает корреспондент УНИАН, особенностью этого подземного музея является то, что он построен в точном соответствии с размерами и интерьером, скопированных с оригинальных землянок бойцов Украинской повстанческой армии, документы и фото о которых хранятся в архивах областного Управления Службы безопасности Украины.

Еще одна особенность этого музея заключается в том, что в нем хранится настоящее оружие повстанцев, которое нашли именно в этих местах из бывшего подземного склада несколько месяцев тому назад. Место хранения оружия подсказали местные жители.

Стоимость сооружения землянки оценивается почти в 100 тыс. грн. Построена она была на частные средства.

Глава облгосадминистрации Виктор МАТЧУК объяснил, что создание такого музея на частные средства намного проще, чем на государственные, поскольку это позволяет избежать изготовления проектно-сметной документации, получения разрешений и согласования технической документации во многих контролирующих органах .

В.МАТЧУК также сообщил, что следующая повстанческая землянка появится на территории областного краеведческого музея. Но это уже будет настоящий музейный комплекс, построенный на бюджетные средства, пообещал он.