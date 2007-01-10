Антирейдерский Союз предпринимателей Украины в УНИАН расскажет о своих планах

11 января 2007 г. в 11.00 в конференц-зале информационного агентства УНИАН состоится пресс-конференция, посвященная созданию Общественной Организации «Антирейдерский Союз предпринимателей Украины» и программе ее деятельности на ближайшую перспективу.

В пресс-конференции примут участие руководители предприятий различных регионов страны, подвергшихся в разное время рейдерским нападениям и инициировавших создание этой общественной организации во главе с Владимиром Чмилем, национальным координатором Антирейдерского союза, председателем правления ОАО НПП «Сатурн». Участники мероприятии расскажут о причинах, которые побудили их объединиться для борьбы с „корпоративным бандитизмом», и о целях создания „Антирейдерского Союза предпринимателей Украины”, условиях вступления в эту организацию, стратегии и методах ее работы.

Приглашаем на пресс-конференцию всех представителей СМИ, которым небезразлично будущее нашей экономики и то, какими методами будет осуществляться изменение структуры собственности в стране. Аккредитация по тел. 235-49-51, e-mail: office@pr-service.com.ua