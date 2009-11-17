В Киеве мужчина в маске и с топором ограбил банк

Сегодня утром в Киеве на ул. Фрунзе было ограблено отделение “Индекс-Банка”.

Как сообщили УНИАН в столичной милиции, приблизительно в 10.00 в финансовое учреждение вошел неизвестный в медицинской маске. С помощью небольшого топора он разбил стекло кассы, перепрыгнул через ограждение и украл с рабочего места кассира, по предварительным данным, приблизительно 100 тыс. грн. После этого скрылся, бросив орудие преступления.

Как отметил собеседник агентства, на момент ограбления в банковском отделении было лишь несколько женщин-сотрудниц. Физической охраны не было, лишь камера наблюдения.

По его словам, работники отделения с помощью так называемой «тревожной кнопки» вызывали охранников частной фирмы, но они прибыли на место происшествия поздно.

Сейчас устанавливается личность похитителя.