В Киеве задержали банду, которая копировала «Бригаду»

Сотрудники харьковской и киевской милиции 15 ноября в результате совместных действий ликвидировали преступную группировку, члены которой совершили в разных регионах ряд разбойных нападений на ювелирные магазины и обменные пункты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО.

По его словам, задержаны четыре киевлянина в возрасте от 20 до 22 лет. Как отметил министр, они причастны, в частности, к ограблению 31 октября ювелирного магазина в Харьковской области, из которого похитили украшения на общую сумму более 1 млн. грн.

Во время обысков по месту их жительства оперативниками изъято почти 1,5 кг золотых изделий, 520 бирок к ювелирным украшениям, пистолет с патронами, предметы для изменения внешности, автомобиль “БМВ”, который они использовали во время совершения преступлений.

Также выяснилось, что задержанные, которые, по словам Ю.ЛУЦЕНКО, в своей деятельности использовали схемы и характер преступлений наподобие известных из фильма «Бригада», причастны еще к 6 аналогичным преступлениям на территории Украины. В частности, в июне этого года они осуществили разбойное нападение на обменный пункт, в котором завладели 22 тыс. грн., в июле в результате ограбления магазинов они обогатились на 130 тыс. грн., в августе совершили нападение на ювелирный магазин в Киевской области, в октябре ограбили пункт обмена валют в Броварах, забрав из него 86 тыс. грн.

Как отметил Ю.ЛУЦЕНКО, во время обыска у задержанных также было найдено и изъято поддельное удостоверение члена одной из политических сил. Каким образом и где они получили настоящие документы, устанавливается.

В настоящее время против задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 4, ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.