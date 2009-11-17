Россия и Евросоюз подписали «пакт о неотключении»

Россия и Евросоюз подписали меморандум о механизме раннего предупреждения конфликтных ситуаций в энергетике, сообщают «Ведомости». Документ охватывает поставки газа, нефти и электроэнергии, а также предусматривает игру на опережение чрезвычайных ситуаций.

Механизм будет рычагом предотвращения сокращения или остановки поставок энергоносителей в Евросоюз, заявил еврокомиссар Андрис Пиебалгс. Документ стал первым письменным ответом ЕС на прекращение поставок российского газа в Европу из-за конфликта с Украиной прошлой зимой — до сих пор все ограничивалось устными заявлениями. Энергокризис, случившийся в январе, нанес ущерб поставщикам, транзитерам и потребителям, отметил Пиебалгс: «Мы должны сделать все, чтобы подобные ситуации никогда не повторялись». Меморандум нужен, чтобы успокоить Европу, считает советник по ТЭКу премьера Украины Александр Гудыма: «Диалог между Россией и Украиной остается напряженным».

Документ подписан в преддверии саммита России и ЕС в Стокгольме. От президента России Дмитрия Медведева ждут политических гарантий, что новые газовые войны между Москвой и Киевом не приведут к повторению перебоев с поставками. Представитель Минэнерго РФ отказался предоставить подписанный Шматко меморандум, сославшись на ограничения протокола. Текст станет политическим заявлением и будет обнародован на саммите в среду президентом, пояснил сотрудник министерства. Представители «Газпрома» и «Нафтогаза» отказались от комментариев.

До сих пор у Европы не было никаких гарантий, что отключения не повторятся, отмечает директор East European Gas Analysis Михаил Корчемкин. Но таких гарантий не появилось, считает он: у России нет обязательств не проводить отключения, она лишь пообещала своевременно проинформировать об этом. Этот меморандум не имеет юридической силы, говорится в документе: «Настоящий меморандум не является международным договором или иным юридически обязывающим документом и не создает прав и обязательств, регулируемых международным правом». Подписание документа подтверждает добрую волю обеих сторон сотрудничать на доверительной и взаимовыгодной основе и закладывает основу для предотвращения и разрешения проблем, сказал вчера председатель Еврокомиссии Жозе Баррозу.

Это попытка предотвратить любой сбой, сообщил FT российский посол в Брюсселе Владимир Чизов. Но он отказался сказать, какова вероятность повторения отключений этой зимой. «Это своего рода должностная инструкция при пожаре: документ закладывает механизм оперативного создания рабочей группы России и ЕС в кризисных ситуациях, — пояснил “Ведомостям” суть меморандума чиновник российского МИДа. — Но это не значит, что пожара не будет. Просто не возникнет вопроса, кому звонить и что делать».