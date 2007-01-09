ВР приняла закон об исследованиях в Антарктике

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины “Об Антарктической деятельности”.

Как передает корреспондент УНИАН, "за" проголосовал 391 из 443 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Положения данного Закона будут распространять свое действие на все виды деятельности, связанные с исследованием и использованием Антарктики Украиной. Закон содержит нормы, которые определяют цель (обеспечение интересов Украины в Антарктике) и основные принципы антарктической деятельности в Украине, полномочия Кабинета Министров Украины и специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти в сфере антарктической деятельности.

Финансирование антарктической деятельности будет осуществляться за счет средств государственного бюджета Украины и других не запрещенных законами Украины источников.

Пребывание субъектов антарктической деятельности, морских и воздушных судов под флагом Украины в антарктических районах, которые особо охраняются, и в антарктических районах, которые особо управляются, осуществляется на основании разрешения на осуществление антарктической деятельности, которое выдается специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти в сфере антарктической деятельности. Субъекты антарктической деятельности в Антарктике планируют и осуществляют свою деятельность таким образом, чтобы ограничить негативное влияние на окружающую среду Антарктики и экосистем. Субъекты антарктической деятельности, которые нанесли вред окружающей среде Антарктики во время антарктической деятельности, несут ответственность в соответствии с законом.

С целью определения направлений проведения исследований, концентрации и рационального использования финансовых, материально-технических и других ресурсов будет создаваться Государственная программа исследований Украины в Антарктике. Основные направления программы должны быть связаны с существующими и перспективными международными программами исследования Антарктики.