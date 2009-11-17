Радиационная угроза в Днепропетровске

Экологи заявляют о радиационной опасности для Днепропетровской области. Речь идет о хранилищах бывшего завода по обогащению военного урана “База С” и “Сухачевское”, состояние которых специалисты называют аварийным.

Специальная комиссия провела плановые обследования состояния хранилищ радиоактивных остатков производства. По словам одного из членов комиссии Павла Хазана, уровень гамма-излучения на их территориях превышает норму в 20 раз.

Из-за нехватки средств на охрану расхитители металла фактически полностью уничтожили систему водонасосных станций и трубопроводов, которые подавали воду на территорию хранилищ. Поэтому орошение их поверхности, которое защищало окружающие территории от распространения радиоактивной пыли, остановлено. Из-за этого на поверхности образовались так называемые “радиоактивные пляжи”, к которым вплотную прилегают сельскохозяйственные угодья. На них путем ветровой эрозии ежегодно попадает до 300 тонн радиоактивной пыли, заявляют экологи.

По словам специалистов, срочно нужно сделать оценку состояния нижнего защитного слоя хранилища, чтобы исследовать, не попадают ли опасные вещества в грунтовые и речные воды. Однако на это нужны деньги. А из трех государственных программ, в рамках которых и планировалось создать эффективную систему мониторинга состояния хранилищ, до сих пор ни одна не работает.

Немецкая волна