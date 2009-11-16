В центре Запорожья стреляли в бизнесмена

Сегодня около 11.00 в Запорожье неизвестные обстреляли местного бизнесмена и похитили у него кейс с деньгами.

Как сообщили УНИАН в руководстве Запорожского главка милиции, преступление было совершено на территории Орджоникидзевского района города - на проспекте Ленина (центральный проспект Запорожья).

"Двое неизвестных напали на бизнесмена и попытались вырвать кейс. Мужчина попытался оказать сопротивление, после чего и прозвучали выстрелы", - сообщали в милиции, отметив, что стреляли из травматического оружия.

Злоумышленники похитили кейс, в котором, по словам потерпевшего, находилась крупная сумма денег в иностранной валюте, и скрылись.

Мужчина с ранениями госпитализирован.

Правоохранители ведут розыск нападавших.