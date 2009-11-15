Погода на 16 ноября

16 ноября на территории Украины по прогнозам синоптиков ожидается облачная погода.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, на Закарпатье, Прикарпатье, в большинстве районов Левобережья пройдут небольшие дожди, в Крыму умеренный дождь, на остальной территории без существенных осадков.

Ночью и утром в Украине местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в Крыму юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, на Закарпатье и побережье морей до 7° тепла; днем 3-8° тепла, в южной части и в прикарпатских областях 7-12°.

В Киевской области сохранится облачная погода, без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура по области ночью 0-4° тепла, днем 3-8°; в Киеве ночью 2-4° тепла, днем 5-7°.