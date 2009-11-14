Гриценко: армия укомплектована кухнями на 200%

Экс-министр обороны, кандидат на пост Президента Украины Анатолий ГРИЦЕНКО опровергает обвинение представителя Партии регионов генерала Сергея ЧЕРВОНОПИСCКОГО в программе "Шустер Live" в том, что он лишил армию полевых кухонь.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО, он отметил, что «звание генерала не дает права говорить неправду».

«Я сразу ответил, что полевые кухни на месте, никуда не исчезли. И если генерал и в дальнейшем будет настаивать на своих обвинениях, то поставлю его на место через суд», - отметил экс-министр обороны.

А.ГРИЦЕНКО сообщил, что, согласно полученным от Минобороны данным, в Вооруженных Силах Украины сегодня насчитывается почти 20 тысяч полевых кухонь (средств приготовления пищи).

«Если точно – их 19397, в том числе: 1) кухни прицепные КП-2-48 (чугун, два котла, на 48 человек) – 674 единицы; КП-125 (на роту) - 1729 единиц; КП-130 (на роту) – 4651 единица; 2) кухни автомобильные ПАК-200 – 450 единиц, прицепы к ним – 81 единиц; 3) кухни-столовые – 164 единицы; 4) кухни переносные (КП-10, КП-20, КП-75, которые перевозятся в кузове) – 10202 единицы», - сообщил А.ГРИЦЕНКО и заверил, что «армия укомплектована полевыми кухнями на 200% от потребности».

«Почему избыток не продан или утилизирован? Потому что каждая бригада (полк) на случай чрезвычайных ситуаций должна оказывать помощь местному населению, в том числе – организовать питание людей. Такие задачи я довел до командиров бригад (полков) и скрепил эти пакеты собственной подписью еще в 2006 году», - подчеркнул экс-министр обороны.