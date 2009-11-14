В Одессе открыт памятник болгарскому поэту Христо Ботеву

В Одессе, в Прохоровском сквере состоялось открытие памятника болгарскому поэту и национальному герою Христо Ботеву, посвященное 160-летию со дня его рождения.

«Создание памятника Х.Ботеву в Одесской области, где он учился в гимназии, а позже преподавал в школе, - дополнительный вклад в развитие дружбы украинского и болгарского народов», - сказал на церемонии председатель Одесского облсовета Николай СКОРИК.

Памятник построен усилиями общественной организации «Конгресс болгаров Украины», напомнил он. Создали памятник одесситы - скульптур Таисия СУДЬБИНА и архитектор Владимир ГЛАЗЫРИН.

Справка УНИАН. Х.Ботев признан одним из национальных героев Болгарии, его творчество оказало ощутимое влияние на развитие болгарской литературы в целом. В течение 1863-1865 годов он учился в Одесской гимназии, затем учительствовал в селе Задунаевка Арцизского района Одесской области, где открыт музей его имени. В 1875 году возглавил движение за освобождение Болгарии от турецкого ига. Погиб в бою во время восстания.