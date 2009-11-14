В Донецкой области 43% школьников учатся на украинском языке

В Донецкой области 43,2% школьников обучаются на государственном языке, что на 3% больше, чем в прошлом году.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики Донецкой области.

На сегодняшний день в области действуют 369 украинских школ, где обучаются 57,3 тыс. детей. Кроме того, для 90,5 тыс. школьников преподавание ведется на украинском языке в школах с двумя языками обучения.

Таким образом, численность обучающихся на государственном языке составляет 147,8 тыс., а их удельный вес в общем контингенте школьников (без специальных школ-интернатов) составляет 43,2%.

Год назад на украинском языке в школах региона обучались 40,2% детей, а в 2000/2001 учебном году – 13,9%.