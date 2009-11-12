Борцы против курения критикуют вето Президента

Известные общественные активисты, выступающие против курения, критикуют решение Президента Виктора ЮЩЕНКО о ветировании закона о повышении акцизов на табак и табачные изделия.

Об этом шла речь сегодня на пресс-конференции в Киеве.

В частности, председатель Национального совета по вопросам здравоохранения при Президенте Украины Николай ПОЛИЩУК выразил удивление решением Президента ветировать закон "О ставках акцизного сбора на табачные изделия", поскольку еще в 2007 году на Всеукраинском форуме "Здоровье нации" он провозглашал "Семь инициатив оздоровления нации".

«Первой из них было уменьшение вредного влияния курения на здоровье населения», - напомнил Н.ПОЛИЩУК.

По его словам, цена на сигареты для людей имеет чрезвычайно большое значение, ведь за счет этих мероприятий в Украине за 4 года удалось уменьшить количество курящих на 10% - до 31%, что составляет более миллиона граждан.

"Никто не имеет права на то, чтобы увеличивать возможность заболеваемости и вымирания нации. Повышение акциза на табак позволяет нам уменьшить количество тех, кто курит, а значит, и количество заболеваемости и смертности людей", - подчеркнул Н.ПОЛИЩУК.

При этом он отметил, что ветирование данного закона не соответствует нормам и принципам евроинтеграции Украины, "поскольку вся Европа сегодня борется за то, чтобы воздух был чистым от табачного дыма".

В то же время координатор проектов "Молодіжна варта" (анализ выполнения избирательных обещаний Президента) Евгения МАЛИХ отметила, что в 2007 году Президент В.ЮЩЕНКО с бил-бордов агитировал голосовать за НУ-НС, в предвыборной программе которого было отмечено, что он собирается бороться за здоровый образ жизни нации.

"Там было конкретно сказано о том, что они собираются остановить алкоголизм, детское курение, запретить массовую рекламу табачных и алкогольных изделий, а также усилить ответственность за продажу спиртного и сигарет», - заявила общественный активист.

По ее мнению, В.ЮЩЕНКО мог бы сконцентрировать внимание на программе своей политической силы, предпринимать шаги навстречу выполнению этой программы.

Присутствующий на пресс-конференции заместитель председателя Комитета ВР по вопросам бюджета Олег ЛЯШКО обратил внимание на 4 главных пункта, которые есть в предложениях В.ЮЩЕНКО относительно ветирования данного закона.

«Во-первых, он считает, что повышение акцизов на табак приведет к увеличению контрабанды сигарет, второе - сокращение объемов производства, третье, - уменьшение поступлений в бюджет, и четвертое - увольнение работников», - заявил О.ЛЯШКО, добавив, что все эти аргументации являются необоснованными и не выдерживают никакой критики.

К тому же, отметил О.ЛЯШКО, такая же мотивация звучала в обращениях табачных компаний, но к ним никто не прислушивался кроме Президента.

«По моей информации, за ветирование данного закона на счета структур, которые проводят избирательную кампанию кандидата в Президенты Украины ЮЩЕНКО, перечислено 5 миллионов дол. США», - заявил народный депутат.

Так, в частности, относительно контрабанды, то в официальных ответах Гостаможслужбы и СБУ говорится, что факты контрабандного ввоза в Украину табачных изделий в этом году не фиксировались, однако зафиксировано 1700 фактов незаконного вывоза табачных изделий, что свидетельствует о том, что в Украине самые низкие цены.

Также О.ЛЯШКО подчеркнул, что производство сигарет в 2009 году по сравнению с 2008 годом действительно сократилось, но лишь на 11%, в то время как промышленность упала на 30%. И что самое главнее - падает потребление сигарет, то есть люди начинают меньше курить, добавил депутат.

Относительно уменьшения поступлений в бюджет, то такую мотивацию В.ЮЩЕНКО парламентарий считает цинизмом.

«За январь-октябрь 2008 года госбюджет от акцизов на табак и табачные изделия получил 2 млрд. 732 млн. грн. За январь-октябрь 2009 года - 7 млрд. 8 млн. грн. Это при том, что повышенные акцизы начали действовать с мая 2009 года», - сообщил О.ЛЯШКО, отметив, что деньги от повышения акцизов запланировано направить на ликвидацию последствий наводнения в Западной Украине, содержание заграничных представительств и финансирование Министерства обороны.

Экономический эксперт, экс-заместитель министра экономики Владимир РЯБОШЛЫК считает, что те службы, которые готовили для Президента решение применить вето на закон о повышении табачных акцизов, ввели главу государства в заблуждение. По его словам, подобные действия "не стыкуются с позицией Президента относительно европейской интеграции".

"После всех разговоров и различных общественных мероприятий, которые против ветирования данного закона, это откроет ему глаза. Он разберется в ситуации и все-таки подпишет закон. Я в этом уверен", - подытожил В.РЯБОШЛЫК.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября Президент вернул в ВР закон о повышении ставок акцизного сбора на табачные изделия до 36%.