Замминистра о тарифах, придомовой территории и подкачке воды

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Украины (МинЖКХ) намерено внести изменения в постановление Кабинета Министров №529 от 20 мая т.г. «Об утверждении Порядка формирования тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий и Типового договора о предоставлении услуг по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге первый заместитель министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины – начальник Госжилкоммунинспекции Александр МАЗУРЧАК.

По его словам, среди основных изменений – ограничение стоимости услуг по уборке придомовых территорий 30% от стоимости квартирной платы, в то время как сегодня эта составляющая доходит до 70%. «Мы хотим ограничить административные расходы. Стоит вопрос о том, чтобы сделать разграничение (придомовой территории – УНИАН) по стене дома», – пояснил А.МАЗУРЧАК.

При этом планируется, что за обслуживание оборудования по подкачке воды будет платить собственник оборудования. В нынешней редакции порядка возмещение стоимости обслуживания оборудования по подкачке воды возложено на исполнителя (производителя) услуг по водоснабжению. «За подкачивающие насосы будет платить тот, у кого они на балансе», – уточнил А.МАЗУРЧАК.

Первый замминистра по вопросам ЖКХ подчеркнул, что планируемые изменения приведут к уменьшению тарифа на содержание домов и придомовых территорий.

«По Киеву это будет уменьшение тарифа, особенно по массивам Киева. Уже такого не будет, как сегодня есть по Оболони или Троещине, где 3 или 6 гривен в квартирной плате – это уборка прилегающей территории. Это будет ограничено», – пояснил он.

А.МАЗУРЧАК отметил, что последнее совещание по поводу внесения изменений запланировано на 13 ноября, а на следующей неделе документ будет направлен на согласование министерств и ведомств.

Он также сообщил, что министерство разрабатывает закон об особом режиме взимания НДС с коммунальных предприятий, которым предусматривается полностью оставить налог на их счетах как целевой платеж, который бы направлялся на модернизацию предприятий.