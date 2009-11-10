В Киеве бандиты в медицинских масках ограбили супругов на $350 тыс.

Сотрудники столичной милиции задержали двух мужчин, ограбивших супругов на 350 тыс. долларов.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в городе Киеве, нападение на супругов было совершено в пятницу вечером в Печерском районе, когда муж и жена выходили из офиса юридической фирмы.

По данным милиции, нападающие знали о том, что супруги будут иметь при себе большую сумму денег, полученную от продажи собственного дома, и ожидали их в автомобиле. Как только мужчина и женщина вышли из офиса, двое неизвестных в медицинских масках на лицах вышли из автомобиля, при этом один из них выстрелил женщине в лицо из пистолета, приспособленного для отстрела резиновых пуль, а другой выхватил у ее мужчины портфель с деньгами. После этого нападающие сели в автомобиль и исчезли.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, личности обоих нападающих были установлены, и уже на следующий день утром их задержали, деньги возвращены владельцам.

Как отметили в милиции, в результате нападения женщина не получила серьезных травм и от госпитализации отказалась. В настоящее время в отношении задержанных проводятся соответствующие следственные действия.