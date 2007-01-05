Жерар Депардье будет праздновать Рождество в Прикарпатье

Сегодня в Ивано-Франковск чартерным рейсом прибыл французский киноактер Жерар ДЕПАРДЬЕ.

Как передает корреспондент УНИАН, в аэропорту актера встречали председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Роман ТКАЧ и его заместитель Романия ПОСТОЛЯНЮК. Ж.ДЕПАРДЬЕ прибыл в Украину по приглашению Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и его семьи. Из аэропорта актер отбыл в государственную резиденцию “Синегора”, что в селе Гута Богородчанского района, на встречу с Президентом Украины. Он заявил журналистам, что прибыл с подругой и другом. Ж.ДЕПАРДЬЕ считает семью главы государства “своими хорошими друзьями”, с которыми планирует встретить Рождество. Ж.ДЕПАРДЬЕ пробудет в Прикарпатье до понедельника. Он также планирует покататься на лыжах, но знает, что нет снега. Если такая возможность будет, то воспользуется ею обязательно. Актер также отметил, что ему нравится Украина, а особенно - украинки. Первые свои знания о нашей стране, по словам Ж.ДЕПАРДЬЕ, он получил из книг Оноре де Бальзака.