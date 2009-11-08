От "калифорнийского" гриппа умерла менеджер телеканала Интер

6 ноября от осложнений, вызванных «калифорнийским» гриппом, умерла менеджер телеканала «Интер» Ольга Логвинчук. Эту информацию подтвердила руководитель пресс-службы телеканала Ирина ПАВЛИК, сообщает Телекритика.

30-летняя О.Логвинчук работала на "Интере" с 2005 года. Была сценаристкой и продюссером, занималась образовательными медиапроектами. Последняя ее должность - менеджер по работе с персоналом учебного центра «Интершкола».

Она неделю находилась в отделении реанимации с диагнозом бактериальная пневмония. Два дня назад врачи установили, что осложнение повлек «калифорнийский» грипп.

«И врачи, и мы делали все, что могли. Но, к сожалению, спасти ее жизнь не удалось», - рассказала И.ПАВЛИК.

О.Логвинчук воспитывала 8-летнего сына.

Похоронили Ольгу в воскресенье, 8 ноября, на Борщаговском кладбище.