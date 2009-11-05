Эпидемия гриппа и ОРВИ объявлена в Черкассах

В Черкассах объявлена эпидемия гриппа и ОРВИ.

Такое решение сегодня приняла чрезвычайная противоэпидемическая комиссия Черкасского горисполкома, сообщил корреспонденту УНИАН первый заместитель городского председателя Черкасс Николай ШКАРАБУРА.

Основанием для такого решения стало то, что по состоянию на 4 ноября в Черкассах было зарегистрировано 4086 случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Интенсивный показатель на 100 тыс. населения составил 1411,6, что в 1,7 раза превышает значение эпидемического порога. Всего с 30 октября в городе ОРВИ и гриппом заболели 2364 взрослых и 1722 ребенка, из которых госпитализированы 116 больных. В Черкассах не зарегистрировано ни одного случая заболевания гриппом А/Н1N1. Ни один больной не находится в отделениях интенсивной терапии и реанимации, не зарегистрировано смертельных случаев от осложнений форм ОРВИ и гриппа.

Комиссия также приняла решение о введении обязательного "масочного" режима для населения в местах массового скопления людей (магазины, рынки, общественный транспорт, вокзалы, банки, офисы), запрещено проведение всех культурно-массовых и спортивных мероприятий, прекращена работа кинотеатров, театров, музеев. Руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности запрещено допускать к работе лиц с признаками заболевания ОРВИ, предписано обеспечить ежедневное 2-3-х разовое проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих средств и проветривание помещений. Работа городских поликлиник продлена до 21 часа и переведена на шестидневку. К обслуживанию вызовов будут привлекать врачей смежных специальностей.

Как сообщил УНИАН главный санитарный врач Черкасс Василий ЗАГОРОДНИЙ, за последние сутки за медицинской помощью обратились 612 взрослых и 254 ребенка. Госпитализированы – 22 человека. Ни у одного из 40 жителей Черкасс, которых исследовали на наличие в организме вируса гриппа А/Н1N1, вирус не выявлен.

По состоянию на 5 ноября в Черкасской области зафиксированы 12 367 больных ОРВИ и гриппом. Среди них четверо беременных женщин.