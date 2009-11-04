Новый терминал во львовском аэропорту будут строить американцы

Победителем аукциона по строительству нового терминала аэровокзала ГП «Международный аэропорт «Львов» признана американская компания IMTC-MEIL.L.C.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге после проведения аукциона сообщил заместитель министра транспорта и связи – глава Госавиаадминистрации Александр ДАВЫДОВ.

Отметим, к участию в аукционе были допущены 2 компании – американская IMTC-MEIL.L.C. и польская ООО «АБМ Всхуд».

«Победитель – очень известная компания, которая занимается керуванням проектами», - сказал А.ДАВЫДОВ.

По его словам, данная компания предоставила наибольшую плату на аукционе за право подписания инвестиционного договора по строительству аэровокзала в размере 4,9 млн. грн., тогда как стартовая цена аукциона составляла 1 млн. грн. При этом шаг аукциона составлял 100 тыс. грн.

А.ДАВЫДОВ также отметил, что победитель обязывается инвестировать в Львовский аэропорт свыше 1 млрд. грн. - средства, предусмотренные разработанным проектом нового аэровокзала. «Думаю, это не окончательная цифра, поскольку компания будет управлять аэропортом 30 лет», - добавил он, уточнив, что договор на управление аэропортом еще не подписан.

По словам главы Госавиаадминистрации, договор на управление аэропортом будет обсуждаться, и будет подписан после подписания инвестиционного соглашения с победителем сегодняшнего аукциона. В то же время, инвестиционное соглашение планируется подписать через две недели после аукциона – в документе будут четко прописаны инвестобязательства, после чего будут привлечены специалисты других министерств и ведомств для того, чтобы подписать с инвестором договор на управление аэропортом на 30 лет.

Согласно инвестиционному соглашению, инвестор берет на себя обязательства построить терминал в сроки, ранее согласованные с УЕФА в рамках подготовки к Евро-2012.

Договор на управление аэропортом будет предполагать плату за управление, кроме того, будет учтено бюджетное наполнение, поскольку сейчас аэропорт является прибыльным и отчисляет деньги в бюджет. Кроме того, будет учтен вопрос социальной защиты работников аэропорта. После истечения срока аренды, все имущество аэропорта будет передано обратно государству, если не будет принято решение продлить договор.

Как сообщал УНИАН, по результатам заседания аукционной комиссии по привлечению инвесторов для реализации проекта строительства нового аэровокзала ГП «Международный аэропорт «Львов» 9 октября т.г., к участию в аукционе по привлечению инвесторов были допущены 2 компании – ООО «АБМ Всхуд» (Польша) и компания IMTC-MEIL.L.C. (США). Оба претендента своевременно подали необходимые документы для участия в аукционе и оплатили гарантийный взнос.

Ранее Министерство транспорта и связи Украны несколько раз откладывало проведение конкурса по Львовскому аэропорту, отмечая наличие большого количества участников.

Кабинет министров Украины распоряжением №1160-р от 23 сентября 2009 г. утвердил проект и титул строения нового аэровокзала ГП «Международный аэропорт «Львов», разработанный предприятием с иностранными инвестициями «Тебодин Украина».

Общая сметная стоимость строительства составляет 921 млн. 362 тыс. грн., в т.ч. строительно-монтажных работ – 386 млн. 371 тыс. грн., оборудования, мебели, инвентаря – 349 млн. 025 тыс. грн. Срок строительства – 25 месяцев. Пропускная способность нового аэровокзала составит 1 тыс. пассажиров в час.