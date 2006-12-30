Прокуратура возбудила уголовное дело по факту взрыва в Киеве

Прокуратура Деснянского района Киева возбудила уголовное дело по факту взрыва возле ресторана «Днепровский», в результате которого погиб неизвестный мужчина.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей УМВД Украины в городе Киеве, эксперты, которые выезжали на место происшествия, обнаружили труп неизвестного мужчины 30-40 лет. В результате взрыва ему оторвало кисть правой руки и левую руку до предплечья. Также пострадавший получил многочисленные ранения туловища.

Уголовное дело возбуждено по ст.14 (подготовка к преступлению) и ч.1 ст.115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В результате взрыва механические повреждения получили два автомобиля (ВАЗ-2104 и «Сузуки»), которые были припаркованы неподалеку от эпицентра взрыва.

Согласно информации сотрудников ЦОС, опрос посетителей ресторана, а также свидетелей из окружающих домов, никаких результатов по установлению личности погибшего и обстоятельств, из-за которых произошел взрыв, не дали.

Следствие по делу продолжается.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря в 19.45 в Деснянском районе Киева неподалеку от ресторана «Днепровский» по улице Братиславской, 14-б в результате взрыва неустановленного устройства погиб мужчина.