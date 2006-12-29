В УНИАН состоится пресс-конференция относительно закона о реконструкции «хрущевок»

Сегодня в 15.00 в агентстве УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Общественность призывает Президента ветировать закон, которым предусматривается принудительное изъятие жилья у украинцев”. Участники - председатель ВО “Молодежь – надежда Украины” Вадим ГЛАДЧУК, руководитель Института общественных связей Владимир МАРТЫНЮК, представитель ГК “Гражданское сопротивление” Ирина ГРИНЕВИЧ - обнародуют анализ исследования Закона Украины «О комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилого фонда», которым предусматривается принудительное изъятие жилья и отселение жителей «хрущевок» строительными олигархами. Аккредитация по телефону: 240-94-15.

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