На Прикарпатье от неустановленного вируса уже умерли восемь человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в облгосадминистрации сообщил заместитель начальника Главного управления здравоохранения Игорь ДУДКО.

По его словам, сегодня утром двое больных умерли в Богородчанском и Коломыйском районах. Причины смерти устанавливаются.

И.ДУДКО сообщил, что на 30 октября в больницах находилось 6566 больных, из них взрослых – 3641, детей – 2925.

За минувшие сутки был госпитализирован 231 чел., из них 163 взрослых и 68 детей.

С 22 по 31 октября заболело 24 тыс. 90 чел., из них 13 тыс. 38 взрослых и 11 тыс. 52 детей.

За минувшие сутки в реанимацию попало 7 человек, из них две беременных.

Вместе с тем, И.ДУДКО отметил, что в области пока не зарегистрировано летальных случаев от гриппа А/Н1N1.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 30 октября в Ивано-Франковской области умерли 6 человек, из них одна беременная женщина.