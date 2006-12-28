Азербайджан отказался от российского телевидения

В Азербайджане прекратят вещание "Первый канал" и "Россия", сообщает ИТАР-ТАСС. Согласно решению Национального Совета по телерадиовещанию (НСТР) Азербайджана трансляция двух российских государственных телеканалов будет прекращена 1 июля 2007 года.

"Национальные частоты в Азербайджане должны принадлежать только местным компаниям", - заявил глава НСТР Нушираван Магеррамли. Он также добавил, что трансляция иностранных телеканалов не прекращались из-за слабого развития кабельного телевидения в Азербайджане.

В то же время Совет решил не отключать вещание турецкого государственного телеканала TRT-1. Об этом сообщает Вести.Ru

Лента.ру