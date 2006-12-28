Белоруссии сделаны предложения, от которых она пробует отказаться

Условия поставок российского газа, предложенные Газпромом Белоруссии, не изменятся и измениться не могут, сообщил РИА Новости источник в правительстве РФ.

В четверг состоялся телефонный разговор премьер-министра России Михаила Фрадкова с премьером Белоруссии Сергеем Сидорским. Как сообщили в правительстве РФ, стороны обсудили вопросы российско-белорусских отношений в экономической сфере, в частности в области энергетики.

Глава Газпрома Алексей Миллер 26 декабря в ходе встречи с вице-премьером Белоруссии Владимиром Семашко заявил, что Белоруссии сделаны очень выгодные предложения.

"Цена, которая предлагается белорусским коллегам, - $75 за тысячу кубометров (оплата денежными средствами) и $30 - оплата акциями Белтрансгаза", - отметил Миллер.

Белоруссия не принимает предложения Газпрома и настаивает на своих - получение российского газа по цене $75 за тысячу кубометров из которых $45 оплачиваются деньгами, а $30 - акциями Белтрансгаза.