Замминистра: сегодня будет известен вирус, атакующий Украину

Сегодня в Тернополе состоится расширенное совещание главных врачей западного региона по разработке плана мер в зоне поражения гриппом и ОРВИ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Тернополе сообщил главный государственный санитарный врач Украины, первый заместитель министра здравоохранения Украины Александр БИЛОВОЛ.

По его словам, участие в совещании примет министр здравоохранения Василий КНЯЗЕВИЧ, главные врачи и заместители председателей обладминистраций по гуманитарным вопросам из Ивано-Франковска, Львова, Черновцов, Ужгорода и Луцка. Они должны разработать план мер по предотвращению распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории Западной Украины.

А.БИЛОВОЛ также сообщил, что сегодня вечером станут известны результаты исследований, и можно будет узнать, какой именно вирус привел к многочисленным летальным случаям в нескольких областях.

Кроме того, он отметил, что медицинские заведения Тернопольской области обеспечены всем необходимым для лечения больных. В целом для взрослых предусмотрено 326 койкомест, для детей – 286. Для лечения отведено три больницы, отдельно для взрослых, детей и беременных.