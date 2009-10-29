Марлевые повязки и лекарства стали дефицитом в Тернополе

В аптеках Тернополя стали дефицитом марлевые повязки и лекарства против гриппа.

Как заверил во время пресс-конференции глава облгосадминистрации Юрий ЧИЖМАРЬ, это проблема временная. “Мы проведем мониторинг, выясним, сколько есть масок в коммерческой сети, сколько поступило из госфонда, и сколько еще нужно, чтобы не перегружать склады”, – сообщил он.

По его мнению, проблемы с повязками возникли из-за того, что вчера все массово ринулись их покупать, следовательно, раскупили запасы и сегодня во многих аптеках марлевых масок в продаже не было. “Хотя я сегодня себе купил в аптеке в центре. Заплатил за нее 1 грн. Понимаю, что это дорого, поэтому сразу дал поручение начальнику областного управления Антимонопольного комитета разобраться. Кто будет завышать сейчас цены на лекарства – будем ставить вопрос о лишении этих аптек лицензии, потому что аморально наживаться на такой беде”, – сказал Ю.ЧИЖМАРЬ.

Он добавил, что сейчас рассматривается возможность приобретения за бюджетные средства повязок, чтобы бесплатно раздавать их социально-незащищенным слоям населения, бездомным и по возможности в местах большого скопления людей.