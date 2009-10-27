В ЮАР найден мертвым украинский моряк
09:25, 27 октября 2009Общество
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Подозревается отравление
В ЮАР найдены мертвыми в своих каютах двое моряков – граждане России и Украины. Как сообщает издание «Морской бюллетень», моряки с судна Atlantic Eland скончались предположительно от отравления. Еще двое граждан России госпитализированы.
«Двое моряков – граждане России и Украины – найдены мертвыми в своих каютах, еще двое, граждане России, госпитализированы. Ведется следствие, подозревается отравление», - говорится в сообщении на сайте.
В конце прошлой неделе судно Atlantic Eland под мальтийским флагом с российско-украинским экипажем прибыло в порт Ричардс Бэй (ЮАР). Судно управляется питерской компанией.
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