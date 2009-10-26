Раскрыта тайна выстрелов по окнам редакции

Во Львове 24 октября был задержан подозреваемый в совершении выстрелов по редакции газеты «Экспресс».

Как сообщил УНИАН начальник Отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины во Львовской области Денис ХАРЧУК, задержанный 21-летний львовянин сознался, что у него есть пневматическая винтовка, и время от времени любит стрелять по птицам ради развлечения. Поскольку он живет в доме напротив редакции, то допускает, что случайно мог попасть и в редакционное окно.

Как рассказал представитель областного управления внутренних дел, в квартире молодого человека, расположенной на 4 этаже дома на улице Владимира Великого, 5, напротив помещения газеты «Экспресс» (дом находится в 35 метрах от редакции), было обнаружено и изъято пневматическое ружье российского производства ИЖ-38с («Байкал») калибра 4.5 мм и 207 свинцовых пулек к нему.

«Проведенной экспертизой установлено, что по текстуре и калибру пульки соответствуют тем, что были изъяты во время осмотра поврежденного окна в редакции газеты. Сейчас проводятся все необходимы действия для проведения следственного эксперимента», - сообщил Д.ХАРЧУК.

По его словам, мужчина рассказал, что пневматическое ружье ему пять лет назад подарил отец для профессиональных занятий стрельбой, которой он занимается с 2004 года в тире одного из техникумов Львова.

«Мужчина сказал, что изредка отрабатывает навыки в стрельбе по деревьям и птицам из окна квартиры. О том, что пульки попали в редакцию - ему ничего не известно. Он заверяет, что к редакции газеты не имеет никаких враждебных настроений и тем более не намеревался стрелять по редакции», - сообщил Д.ХАРЧУК.

Он также отметил, что мужчина судимостей не имеет.

На данное время уголовное дело не возбуждено, проводятся следственные действия.

Как сообщалось, львовская газета "Экспресс" на своем официальном сайте 22 октября опубликовала заявление, в котором говорится, что “рабочие кабинеты журналистов "Экспресса" уже в третий раз обстреливают. В последний раз - 6 октября.

Редакция газеты выступила с заявлением, в котором требует найти и привлечь к ответственности организаторов и исполнителей вооруженных нападений на журналистов издания.

23 октября начальник ГУ МВД Украины во Львовской области Василий ПИСНЫЙ заявил, что стражи порядка рассматривают несколько версий, не исключая хулиганских действий, а также проводится проверка относительно того, что выстрелы могли быть и изнутри помещения.