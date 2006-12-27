Продавцы украинского оружия ставят в пример Россию

Согласно предварительным подсчетам, объемы оружейного экспорта Государственной компании «Укрспецэкспорт» выросли на 15%.

Об этом УНИАН сообщили в «Укрспецэкспорте», отметив, что госкомпания имеет солидный портфель заказов и на следующий год.

Также отмечается, что значительную часть объемов военно-технического сотрудничества (ВТС) составили контракты по реализации авиатехники и бронетехники, а также их узлов и агрегатов. Хорошо продавались в текущем году также высокоточные средства поражения, средства радиоэлектронного обнаружения и радиолокации, а традиционно существенную часть объемов составили услуги по ремонту и модернизации вооружений и военной техники.

«Укрспецэкспорт» сохранил традиционную географию оружейного экспорта, причем наиболее емкими потребителями украинских вооружений в 2006 г., как и в предыдущем, стали регионы Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, а заметно больше «Укрспецэкспорт» реализовывал вооружений и военной техники странам СНГ.

В тоже время в сообщении отмечается, что руководство «Укрспецэкспорта» озабоченно проблемами управления оборонно-промышленным комплексом. В частности, наличие различных подходов к развитию ОПК у разных ведомств.

Руководство «Укрспецэкспорта» считает, что логичным было бы поднять уровень управления ОПК до вице-премьер-министра, который в одном лице являлся бы и руководителем военного ведомства. При условии законодательного закрепления сферы ВТС за Министерством обороны Украины, которое является главным заказчиком и ключевой структурой, указывающей направления развития вооружений, проблемы ОПК и армии были выведены в единое, связанное русло.

Подчеркивается, что именно такая практика управления оборонно-промышленной сферой существует и в России, а получение министром обороны статуса и вице-премьер-министра создаст предпосылки для сбалансированного подхода к реализации интересов армии и оборонного комплекса.