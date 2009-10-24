В Киевском патриархате надеются на диалог с УПЦ

Со стороны Киевского Патриархата есть искренняя надежда на то, что дальнейшая подготовка к диалогу между УПЦ и УПЦ Киевского Патриархата будет проходить в том же конструктивном русле, что и встреча 2 октября, и в духе одобренного группами итогового протокола.

Об этом сказал, как сообщает сайт УПЦ КП, член Рабочей группы епископ Васильковский ЕВСТРАТИЙ (ЗОРЯ).

Комментируя опубликованный на официальном сайте УПЦ (МП) материал архиепископа Белоцерковского и Богуславского МИТРОФАНА о встрече рабочих групп от двух Церквей, которая состоялась в Киево-Печерской Лавре 2 октября этого года, представитель УПЦ КП отметил, что там “содержатся несколько важных пунктов, которые, очевидно, должны стать предметом дальнейшего рассмотрения рабочих групп”.

Епископ ЕВСТРАТИЙ отметил, что “в Киевском Патриархате хорошо осознают, что и само решение Синода УПЦ о подготовке к диалогу, и проведенная рабочими группами встреча, вызывают и в среде УПЦ МП, и в целом в Московском Патриархате разную реакцию”. По его словам, “об этом свидетельствуют как отдельные события, так и та информация, которую мы получаем из епархий”. “Понятно, что очень трудно от состояния конфронтации переходить к поиску понимания. Но только так, путем действенного проявления братской любви, можно достичь желаемого для всех православных результата – единства Церкви в Украине”, - отметил он.

Он напомнил, что “Священный Синод Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата одобрительно оценил первые шаги в направлении к диалогу из УПЦ (Журнал № 18 от 21 октября в 2009 г.)” “Мы ожидаем, что такую же оценку даст и Священный Синод УПЦ МП”, - отметил епископ.

Особо он подчеркнуть, что “Синод признал необходимым координировать принятие надлежащих решений по делу подготовки к диалогу с рабочей группой от УПЦ МП через рабочую группу УПЦ Киевского Патриархата”. Он выразил надежду, что “и другая сторона подготовки к диалогу будет считать нужным о своих решениях и действиях, связанных с этим процессом, информировать рабочую группу от УПЦ Киевского Патриархата”. “Ведь вряд ли условия, действия или решения по делу подготовки к диалогу, принятые в одностороннем порядке, приведут к успешному преодолению церковного разделения. Путь одностороннего выдвижения условий показал свою неэффективность в прошлом – поэтому вряд ли он может быть использован в будущем”, - отметил епископ ЕВСТРАТИЙ.

“Мы верим, что христианская любовь преодолеет вражду и разделение, и Украинская Православная Церковь будет единой и Поместной”, - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 2 октября состоялось первое заседание рабочих групп по подготовке к диалогу между Украинской православной церковью Московского патриархата и Украинской православной церковью Киевского патриархата с целью возобновления единства украинского православия.

Подготовка к диалогу происходит впервые за историю существования двух церквей.