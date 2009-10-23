Ющенко направил миротворческий контингент в Кот-д’Ивуар

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО распорядился направить украинский миротворческий контингент в Кот-д’Ивуар. Об этом говорится в Указе Президента на его официальном сайте.

В частности, Президент постановил направить для участия Украины в предоставлении оперативной поддержки Миссии ООН в Кот-д’Ивуаре миротворческий контингент общей численностью до 25 человек из числа миротворческого контингента, который действует в составе Миссии ООН в Либерии, в сроки, определенные Советом Безопасности ООН, на период до трех месяцев.

Также В.ЮЩЕНКО поручил Кабинету министров Украины обеспечить направление миротворческого контингента Украины для оперативной поддержки Миссии ООН в Кот-д’Ивуаре.