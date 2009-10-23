Рада перетасовала деньги в бюджете-2009
12:12, 23 октября 2009Общество
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На мост в Запорожье дали 500 миллионов
Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в статью 76 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год».
Как передает корреспондент УНИАН, за данный закон проголосовали 396 из 436 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Как сообщил УНИАН народный депутат Ярослав СУХОЙ (фракция Партии регионов), данным законом предусмотрено выделить на строительство моста в Запорожье 500 млн. грн., из которых 17 млн. 301 тыс. грн. предусмотрено выделить на погашение задолженностей за проведенные работы при строительстве автотранспортной магистрали через Днепр в Запорожье.
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