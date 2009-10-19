В Киевской области из рук трех чиновников «сплыли» 15 га земли

В Васильковском районе Киевской области сотрудниками СБУ разоблачен коррупционный механизм предоставления в частную собственность земельных участков общей площадью 15 га.

По предварительнім оценкам, в результате противоправных сделок с земельными ресурсами государственный бюджет недополучил свыше 1 миллиона гривен надлежащих платежей, сообщили УНИАН в пресс-центре ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.

Злоупотребляя должностным положением, один из местных депутатов, поселковый председатель и землеустроитель раздали 15 га земли местной общины жителям других регионов Украины (преимущественно Донецкой, Винницкой областей, Крыма). За материальное вознаграждение должностные лица подделывали решения сессий поселкового совета и вносили неправдивые сведения в другие официальные документы - справку о долгосрочном пользовании землей, учетно-регистрационные журналы и т.п.

В результате спецоперации один из подозреваемых был задержано «на горячем» - во время передачи жителю Винницкой области пакета документов на участок в 0,15 га в населенном пункте поблизости Василькова.

По материалам ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области Васильковской межрайонной прокуратурой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 366 Уголовного кодекса Украины (служебный подлог). Соответствующая статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Как отметил начальник ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области генерал-майор Александр ПОЛКОВНИЧЕНКО, с начала года региональным главком CБУ заблокирована реализация десяти противоправных схем в сфере земельных отношений. Не допущена незаконная приватизация 1 тыс. 109,5 га земли в Киеве и Киевской области. Кроме того, за вымогательство и получение взяток именно при решении земельных вопросов «на горячем» задержано 12 должностных лиц. Общая сумма изъятых взяток составляет 2 миллиона 279 тысяч гривен.