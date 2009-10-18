Завтра начинается Кинокиммерия-2009

В Херсоне с 19 по 21 октября пройдет IV Международный фестиваль непрофессионального кино «Кинокиммерия - 2009».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии Херсона, праздничное открытие фестиваля, который пройдет при поддержке городского председателя Владимира САЛЬДО, состоится 19 октября в 16.30 в киноконцертном зале «Юбилейный».

Целью фестиваля, по мнению его организаторов, является возрождение кинолюбительства в Украине, налаживание культурных связей с кинолюбителями из числа заграничных украинцев, сплочение талантливой и инициативной молодежи, для которой киноискусство – средство творческой реализации своей жизненной позиции.

Планируется, что в фестивале примет участие свыше ста человек из 17 областей Украины, а также из России, Израиля, Беларуси, Эстонии и других.

Первые места в 6 номинациях получат статуэтку в виде киммерийской богини, также предусмотрены три гран-при фестиваля.

Также в рамках IV Международного фестиваля непрофессионального кино «Кинокиммерия» состоится ІІ открытый Всеукраинский фотоконкурс «Кино». Все работы фотоконкурса – а это свыше 100 работ украинских и зарубежных авторов – будут представлены на выставке.