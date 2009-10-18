Прокуратура возбудила уголовное дело о нападении на милиционера

Прокуратура Ровенского района возбудила уголовное дело по факту нападения на 41-летнего подполковника милиции - участкового поселка Клевань.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе общественных связей УМВД Украины в области, милиционера ударили ножом в грудь, когда он с напарником приехал на помощь пенсионерке, которую обижал ее 25-летний внук. Участковый пытался угомонить внука, но тот выхватил карманный нож и ударил милиционера в грудь.

Потерпевшего уже прооперировали: ему удалили селезенку.

25-летнего злоумышленника отправили на психиатрическое обследование, следовательно, будет ли подозреваемый отвечать за ранение милиционера, неизвестно, ведь его могут признать невменяемым.