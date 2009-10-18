Порошенко встретился с премьер-министром Литвы

Министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО обсудил с премьер-министром Литовской Республики Андриусом КУБИЛИУСОМ вопрос подготовки к Саммиту Украина-ЕС.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, встреча состоялась 17 октября в рамках пребывания П.ПОРОШЕНКО с рабочим визитом в Швеции с целью участия в международной конференции высокого уровня, посвященной «Восточному партнерству».

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы украинско-литовского двустороннего сотрудничества, а также взаимодействия двух стран на международной арене. В частности, внимание было уделено реализации европейских стремлений Украины, в первую очередь вопросу подготовки к следующему Саммиту Украина-ЕС.

Стороны обменялись мнениями относительно перспектив активизации работы над Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, включая создание углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, а также «безвизового» диалога Украины с Евросоюзом.