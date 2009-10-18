В Сумской области 22 тысячи безработных

На сегодняшний день в Сумской области насчитывается 22 тысячи безработных, а одна из основных проблем трудоустройства - уменьшение числа вакансий, сообщили УНИАН в пресс-службе Сумской облгосадминистрации.

Так, если на 1 июля 2008 года их насчитывалось в области 5,5 тысяч, то на сегодня – 1,1 тыс. вакансий, то есть в пять раз меньше. В среднем на одну вакансию в регионе приходится 19 безработных, а, например, в Роменском районе – 70.

По словам директора Сумского областного центра занятости Владимира ПИДЛИСНОГО, несмотря на трудности, с начала года областным центром занятости трудоустроены 15,5 тыс. граждан, 5 тыс. из которых – в сельской местности.

Среди наиболее актуальных вопросов трудоустройства в Сумской области – диспропорция в специальностях профессионально-технических и высших учебных заведений области. Так, по словам В.ПИДЛИСНОГО, в области наблюдается «перепроизводство» педагогов, правоведов, юристов, тогда как работодатели ищут водителей, трактористов, страховых агентов и врачей узких специальностей.