Наркодельцы сбили полицейский вертолет

Полицейский вертолет рухнул в субботу в Рио-де-Жанейро после того, как его пилот был ранен, передает РИА Новости.

Вертолет осуществлял прикрытие полицейской операции с воздуха и попал под обстрел с земли. После падения машина загорелась, два человека, находившихся на борту, погибли, еще двое госпитализированы с сильными ожогами.

По данным полиции, в конфликте противоборствующих группировок наркоторговцев между собой и с полицейскими подразделениями в ночь с пятницы на субботу погибли еще три человека, предположительно, членов организованной преступной группировки. Трое полицейских, столько же наркоторговцев и двое местных жителей получили ранения.

По предварительным данным следствия, конфликт начался в одной из фавел в северных предместьях Рио, когда банда неизвестных попыталась взять под контроль точки продажи наркотиков, принадлежавшие местной группировке. Позднее в ситуацию вмешалась полиция.