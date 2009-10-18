Символом Чернигова избрали мифического зверя семаргла

Скульптурным символом Чернигова жители города избрали мифического зверя семаргла.

Как сообщили в общественной организации "Общественное мнение", среди 10 проектов скульптур путем смс- и интернет-голосования победу одержал именно семаргл. "За него проголосовали почти 2000 черниговцев, семаргл опередил другие скульптуры – ведьмочку и соловья-разбойника, которые также вошли в тройку лидеров", - сказал представитель организации.

Автор проекта "семаргл-защитник" – черниговец Сергей СИРБУ. Он оригинально подошел к трактовке образа черниговского зверя, изобразив его в виде покровителя и защитника родного города, который спит, охраняя Катерининскую церковь, также являющуюся одним из неофициальных символов города на Десне.

"Общественное мнение" обещает установить скульптуру в центральной части Чернигова уже весной. В организации надеются, что скульптура действительно станет символом города и будет привлекать туристов.

Справка УНИАН. Семаргл (симаргл) – "черниговской зверь", изображение которого сохранилось на капители (верхней части колонны) одного из древнерусских храмов Чернигова ХІІ века. По одной из версий, имеет иранское происхождение. Его изображают в виде фантастического существа с головой собаки, парой лап, птичьими крыльями, чешуйчатым туловищем, обвитым лозой, и змеиным хвостом.

Кроме того, семаргла трактуют и как восточнославянского бога, покровителя семян и корневищ, охранника растительности, входивщего в состав пантеона князя Владимира. Также фигурирует как бог огня. Ни функции, ни значение слова наверняка не известны, поскольку в летописях слово писалось по-разному, а иногда делилось на два слова.