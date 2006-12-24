Джошуа Буш запретил вынимать пулю из своей головы

Адвокаты 17-летнего афроамериканца Джошуа Буша пытаются воспрепятствовать операции по извлечению пули, застрявшей в голове их клиента. Выпущенная из 9-миллимитрового пистолета пуля может стать решающим вещественным доказательством, которое поможет предъявить молодому человеку обвинение в попытке убийства.

По данным следствия, мистер Буш угрожал оружием и пытался застрелить торговца подержанными машинами Алена Олива, незадолго до этого ограбленного его приятелями. Подросток пытался заставить жертву ограбления отказаться от дачи показаний в суде. После короткой перепалки между Оливом и Бушем возникла перестрелка, в результате которой нападавший, предположительно, получил ранение в голову.

По словам врачей больницы, в которой сейчас находится Джошуа Буш, пуля застряла в его лобной кости, не причинив вреда головному мозгу. Сам раненый утверждает, что получил шальную пулю, стоя у окна в своей комнате во время уличной перестрелки. Подтвердить или опровергнуть его слова могут только результаты баллистической экспертизы, однако для этого пулю необходимо извлечь из головы Буша. Именно против этого и возражают сам Буш и его адвокаты.

Увлекающийся спортивной стрельбой Ален Олив уверен, что стрелял именно в Буша, и считает, что не мог промахнуться на столь небольшой дистанции.

Суд штата Техас выдал ордер на извлечение вещественного доказательства из головы подозреваемого еще в октябре, однако операция несколько раз откладывалась. Адвокаты подозреваемого пытаются оспорить решение суда, опираясь на статью конституции, запрещающую необоснованные расследования. По их мнению, проведенная против воли Буша хирургическая операция станет грубым нарушением его гражданских прав.

«Когда медики забывают о своих обязанностях и становятся орудием государства, они встают на опасный путь», - заявил в интервью Associated Press один из адвокатов Буша Райф Кимлер.

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