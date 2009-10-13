Ющенко рассказал об основном акценте в отношениях с США

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает украинское внешнеполитическое ведомство активизировать отношения с США.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня в Киеве во время встречи с руководством Министерства иностранных дел и послами Украины в иностранных государствах.

Как сказал В.ЮЩЕНКО, «новые акценты, больше динамики должны получить отношения с США».

Он отметил, что Украина и США имеют для этого все необходимое, в частности, подписана “дорожная карта” двусторонних отношений и ряд других базовых документов для развития двусторонних отношений.

Президент отметил, что основной акцент в сотрудничестве с Соединенными Штатами необходимо сделать на реализации прикладных проектов. Среди них В.ЮЩЕНКО назвал такие отрасли, как ядерная энергетика, торговля, инвестиционные проекты.