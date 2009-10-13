В Крыму объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено на среду и четверг в Крыму в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

14-15 октября на территории автономии – местами сильные ливни, снижение дневной температуры до 12-17 градусов и усиление юго-западного ветра до 17-22 метров в секунду.

Укргидрометцентр ранее сообщал, что в связи с перемещением активного циклона с Балкан ожидается осложнение погодных условий в стране.