Арестован теплоход "Магдалена" с двумя украинцами на борту

Суд арестовал теплоход "Магдалена" (Magdalena), находящийся у берегов ОАЭ, где в бедственном положении оказались 16 членов экипаж судна (среди них двое граждан Украины), сообщил РИА Новостив понедельник инспектор Международной Федерации транспортных рабочих (МФТ) Петр Осичанский.

Судно, плавающее под флагом Антигуа и Барбуды, принадлежащее германской компании BJR Shipping GmbH&Co и находящееся под менеджментом германской компании Reederei HESSE GmbH &Co KG, находится в территориальных водах ОАЭ с августа этого года. Возглавляемый российским капитаном Романом Востриковым экипаж теплохода из 16 человек, среди которых девять россиян, двое украинцев, четверо филиппинцев и один эстонец, в течение 6 месяцев не получает заработную плату, общая сумма которой, по словам капитана, составляет около 300 тысяч долларов США. На судне периодически возникали проблемы с поставкой продовольствия и воды.

"Теплоход арестован за долги по зарплате экипажу, адвокат, представляющий интересы моряков, сообщил, что в понедельник передаст документы об аресте судна портовым властям Дубаи", - пояснил собеседник агентства.

Если судовладелец не погасит долги, то теплоход выставят на аукцион, чтобы за счет средств от продажи судна погасить долги морякам, добавил инспектор МФТ.

"Думаю, что после ареста теплохода владелец судна примет меры, чтобы рассчитаться с экипажем", - сказал Осичанский.